Опубликованы реальные фотографии салона автомобиля Kia Mohave

В сети появились снимки интерьера нового внедорожника. Таким образом можно смело говорить о том, что Kia Mohave изменился не только снаружи, но и внутри.

На прошлой неделе на автосалоне в Сеуле компания представила концепт этой модели, и несмотря на ажиотаж, так и не согласилась продемонстрировать салон авто. А стёкла машины был настолько сильно тонированы, что шпионам не удалось сделать ни одного провокационного снимка. Однако, теперь ситуация прояснилась. Как оказалось, в ходе презентации салон был показан лишь узкому кругу людей и некоторые снимки попали в сеть.

В экстерьере машины прослеживаются некоторые стилистические особенности предшественника, а вот салон был полностью перекроен. Установлена принципиально новая передняя панель и руль, модифицировались дефлекторы обдува и даже рычаг для переключения позиций коробки передач. Кроме того, изменилась и конфигурация блока управления климат-контролем.

В центре панели красуется шикарная система мультимедиа с тачскрином. Приборная доска стала виртуальной, в соответствии с современными тенденциями. Напомним, что авто будут продавать с трёхлитровым мотором, отдача которого пока держится в тайне. А актуальная версия имела мощность в 260 лошадиных сил. Вероятнее всего обновлённая модель доберётся и до отечественного рынка.