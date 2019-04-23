Опубликован рендер «заряженной» Hyundai Sonata N

Венгерское дизайн-ателье X-Tomi Design опубликовало рендер «заряженной» версии нового поколения премиального седана Hyundai Sonata с приставкой N..

Автомобиль, показанный на изображении, по задумке его авторов получит другую радиаторную решетку, видоизмененные бамперы, где передний оснащен крупными воздухозаборниками спереди и по бокам, над которыми установлены светодиодные полосы противотуманных фонарей.

Четырехдверка также получила ярко-красный сплиттер и наклейки на пороги аналогичного цвета плюс большие легкосплавные 5-спицевые колесные диски с красными тормозными суппортами.

Напомним, что в «Хендэ» пока не сообщали о планах по выпуску Sonata N, однако подтвердили, что в скором времени в продажу выйдет «оспортивленная» модификация новой «Сонаты» – Sonata N Line. В моторную линейку автомобиля войдет 1,6-литровый мотор с турбиной, мощность которого составит 275 лошадиных сил.