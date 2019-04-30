Opel приступил к поиску дилеров в России

Альянс PSA приступил к поиску дилеров для возвращающейся на российский авторынок марки Opel. Напомним, что возобновление продаж автомобилей «Опель» в нашей стране запланировано на четвертый квартал 2019 года.

Руководство российского офиса PSA предлагает всем потенциальным партнерам, желающим стать официальным дилером Opel в РФ, оформить специальную заявку до 31 мая 2019 года.

В первую очередь Opel будет рассматривать заявки из городов, которые демонстрируют высокие показатели продаж новых легковых автомобилей, в числе которых: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Уфа, Пермь, Воронеж, Челябинск, Ростов-на-Дону, Тольятти, Самары, Волгограда, Тюмени, Сургута, Ижевска, Ставрополя и Оренбурга.

Напомним, что ранее стало известно, с какими моделями «Опель» вернется на российский авторынок. В качестве них выступят коммерческие фургоны Vivaro и Zafira Life, а также кроссовер Grandland X.

Первые два автомобиля будут выпускать на предприятии ООО «ПСМА Рус» в Калуге, а кроссовер ввозить напрямую из Айзенаха (Германия).