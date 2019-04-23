Opel избавляется от наследия GM и прекращает выпуск Mokka

Сообщается, что фирма Opel решила избавиться от своего компактного паркетника Mokka. Вернее, в скором времени в продажу поступит его наследник, однако, в основе этого автомобиля будет положена система, разработанная с PSA.

Отметим, что ещё в конце прошлого года бренд сообщил о том, что прекращает выпуск своих хэтчей, и буквально несколько недель назад последний автомобиль сошёл с конвейера. Теперь очередь дошла и до обновления популярного компактного кроссовера. При этом, на складах ещё есть запасы и Mokka, и Adam, и Karl, поэтому купить автомобили можно будет в течение года.

Что же касается паркетника в новом поколении, то на него бренд делает большие ставки. Дело в том, что первое поколение машин в прошлом году показало отрицательную динамику в 30 процентов. Отметим, что эта модель до ухода марки из РФ пользовалась у нас большим спросом. А учитывая тот факт, что фирма сообщила о том, что Opel всё-таки вернётся в Россию, есть большие шансы, что и паркетник второго поколения на тележке СМР будет доступен для россиян.