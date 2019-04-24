Объявлены цены Hyundai i30 N

Компания Hyundai привезёт на рынок Российской Федерации сразу две версии своего нового заряженного хэтчбека.

Топовая модификация i30 N получит двухлитровый мотор с отдачей в 275 лошадиных сил. Стоимость этой новинки будет стартовать от 2 миллионов 200 тысяч рублей. Старт продаж состоится уже в мае.

Что же касается базовой модификации, то она будет оснащаться мотором на 249 лошадиных сил, который сочетается с шестиступенчатой трансмиссией механического типа. Других альтернатив коробки передач не будет.

Изначально новый автомобиль поступит в шесть дилерский центров, в том числе Московский и Краснодарский. Напомним, что главной особенностью рестайлинговой версии является наличие специальной технологии, которая позволят резко увеличить обороты для того, чтобы быстрее переключиться на более высокую передачу.