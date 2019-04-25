Обновленный Renault Kaptur вышел в продажу в России

Компания Renault обновила свой бюджетный кроссовер Kaptur в России. Реформенный автомобиль уже доступен в продаже в стране в четырех комплектациях (Life, Drive, Style, Extreme), а также ограниченной серии Play.

Основные перемены в новом «Каптюр» затронули мультимедийную систему автомобиля, а также цветовых решений его экстерьера.

Техническое оснащение кроссовера осталось без изменений – моторы на 1,6 и 2-литра, выдающие 114 и 143 лошадиные силы мощности.

За базовую комплектацию нового Kaptur просят от 944 тысяч рублей, в то время как за «топовую» – 1 миллион 139 тысяч рублей.