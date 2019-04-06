О том, какой была первая Toyota – Toyoda Model AA

Компания Toyota является одним из крупнейших автопроизводителей в мире. Автомобили этой марки популярны практически везде, где продаются, а в России машины «Тойоты» носят поистине культовый статус. Но каким был первый автомобиль Toyota?

Началом будущей славной истории японского бренда стал выпуск в 1935 году автомобиля Model AA, который вышел под маркой Toyoda, выпускавшей в те времена станки для текстильной продукции. Машина стала первым японским легковым автомобилем. В последствии Toyoda превратилась в самостоятельную компанию по производству автомобилей в 1937 году, переименовавшись в название марки, известное по сей день – Toyota.

Седан Model AA, начавший сходить с конвейера в 1936 году, в большей степени напоминал американский Chrysler AirFlow, что не удивительно, поскольку несколькими годами ранее инженеры японского бренда приобрели один из таких автомобилей и основательно его изучили. Несмотря на многие заимствования специалисты Toyoda внесли в конструкцию автомобиля множество собственных решений – например: цельный кузов из металла, а также цельное лобовое стекло, а не состоящее из двух половинок, как у оригинальной модели.

Передние фары были выполнены каждая в отдельном корпусе вместо встроенных в радиаторную решетку как у AirFlow.

Приводил в движение Model AA 62-сильный двигатель, работающий с 3-скоростной трансмиссией.

Всего за период с 1936 по 1942 год предприятие в Коромо выпустило 1404 автомобиля Model AA, который продавали за 3 тысячи 350 иен, а основной потребительской аудиторией первой «Тойоты» стали японские военные.

К сожалению, ни один оригинальный автомобиль AA не дожил до нашего времени, но, тем не менее, он выполнил свою главную задачу – машина стала родоначальником марки, обретшей в наши дни всемирную славу.