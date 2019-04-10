Новый универсал Lada Granta Cross выйдет в продажу летом

Компания «АвтоВАЗ» определилась с датой выхода в продажу своего нового вседорожного универсала Lada Granta Cross, презентация которого состоялась в прошлом году на Московском автосалоне (ММАС-2018). Новинка, являющаяся преемником Lada Kalina Cross, поступит к дилерам уже этим летом.

На днях в Сети появился видеоролик с тестов новой «Гранты Кросс» на дорогах общего пользования, в котором обновленный универсал предстал в новом виде – с X-образным «передком», а также пластиковым обвесом вдоль нижней кромки кузова и арок.

Предположительно, под капотом новой Granta Cross будет использоваться линейка двигателей и трансмиссий канувшей в Лету Kalina Cross. Речь идет о 1,6-литровом 87-сильном 8-клапанном бензиновом моторе и 1,6-литровом 16-клапаннике на 106 «сил».

Стоимость автомобиля пока не объявлена. За обычный универсал Lada Granta сейчас просят от 461 тысячи 900 рублей.