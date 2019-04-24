Новый Toyota Land Cruiser 300 – появились свежие подробности

Японские автомобильные СМИ опубликовали свежую информацию по новому поколению легендарного японского вседорожника Toyota Land Cruiser 300. Официальный дебют автомобиля состоится 24 октября 2019 года на автосалоне в Токио.

Согласно последним данным, новый 300-й «Крузак» будет спроектирован на рамной архитектуре, а также станет легче и безопаснее, чем его предшественник. Инженерам «Тойоты» удалось добиться снижения массы автомобиля за счет более широкого использования облегченных высокопрочных сплавов и изменения конструкции кузова.

Новый LC 300 обзаведется множеством систем активной безопасности, в числе которых значатся: адаптивный круиз, дополненный так называемым «пробочным» режимом и система полуавтономного вождения. В салоне внедорожника расположится большой вертикальный дисплей мультимедийной системы, которая, кстати, также обновится.

Длина внедорожника 2020 модельного года составит более пяти метров, а размер колесной базы будет равен 2850 мм. В качестве двигателя для нового Land Cruiser 300 выступит 3,5-литровый би-турбированный мотор на 450 лошадиных сил с пиковым крутящим моментом в 600 Нм. Связку ему составит 9-диапазонная автоматическая трансмиссия Direct Shift. Привод – только полный.

Продажи нового поколения Toyota Land Cruiser 300 стартуют в Японии в 2020 году.