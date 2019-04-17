Новый Toyota Highlander получит дизайн в стиле RAV4

Компания Toyota показала на автомобильной выставке в Нью-Йорке новое, четвертое по счету поколение вседорожника Highlander. Автомобиль сменил платформу, увеличился в габаритах, а также обзавелся новым дизайном экстерьера и интерьера в стиле последнего RAV4, получив новую моторную гамму.

Внешний облик нового «Хайлендера» выполнен в корпоративном стиле, частично позаимствованном у новой генерации RAV4 и седана Avalon.

Длина автомобиля увеличилась на 60 мм по сравнению с предшественником, что должно прибавить свободного пространства в салоне. Объем багажного отделения составляет 456 литров.

На автомобильном рынке США новинка будет продаваться с прежним 3,5-литровым бензиновым агрегатом V6 на 295 лошадиных сил и 8-диапазонным «автоматом». При этом из моторной линейки кроссовера исчезла 2,7-литровая установка на 184 «сил».

Для покупателей также будет доступна гибридная версия Highlander, но не на базе прежнего 3,5-литрового мотора, а на базе 4-цилиндрового агрегата, связку которому составляют два электрических двигателя.

Реализация нового Highlander стартует в США в декабре этого года. Гибридная версия выйдет чуть позже – в феврале 2020 года.