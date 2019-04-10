Новый Suzuki Jimny появится в РФ не раньше осени

Японская Suzuki назвала предварительную дату появления на российском авторынке нового поколения компактного внедорожника Jimny. Новинка, согласно заявлению генерального директора «Сузуки Мотор Рус» Такахаси Юту, выйдет в продажу в нашей стране осенью-зимой 2019 года.

Эти времена года выбраны для запуска нового «Джимни» на рынок не случайно. По словам господина Юту, новый Jimny является «настоящим внедорожником, который комфортно чувствует себя в погодных условиях осени-зимы».

Цены на автомобиль пока не объявлены. Компания продолжает следить за ситуацией на российском авторынке, которая может измениться до начала продаж четвертого поколения Jimny.

Напомним, что данная модель в третьем поколении выпускалось до 2018 года. Стоимость автомобиля в России составляла от 1 миллиона 100 тысяч рублей. Презентация четвертого поколения «Джимни» состоялась в июне прошлого года.