Новый Subaru Outback 2020 представили в Нью-Йорке

На автосалоне в Нью-Йорке состоялся дебют шестого поколения универсала Subaru Outback. Автомобиль разработан на новой глобальной модульной платформе SGP, на которой спроектирован текущий Forester.

Из других доработок нового «Аутбэка» отмечены: полностью переработанная подвеска и улучшенная шумоизоляция. По словам представителей «Субару», на магистральных скоростях уровень шума автомобиля снизился на 3 дБ.

Багажная дверь теперь открывается на больший угол, а в список оснащения вошла система бесконтактного открывания. Клиренс новинки составил 221 мм.

Новый Outback получил под капот 2,4-литровый турбированный агрегат на 264 лошадиные силы при 376 Нм крутящего момента. Также в моторную гамму войдет 2,5-литровый атмосферный агрегат на 184 силы. Связку обоим составит система полного привода и бесступенчатый вариатор.

Напомним, что на российском авторынке сейчас продается нынешняя генерация модели Outback. Стоимость автомобиля начинается с отметки в 2 миллиона 659 тысяч рублей. Универсал продают с 2,5 и 3,6-литровыми моторами, полным приводом и вариатором.