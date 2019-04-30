Новый хэтчбек Toyota Glanza оказался копипастом Suzuki Baleno

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Toyota Glanza. Фото: AutoRentalPro

В Сеть утекли новые шпионские фотографии нового хэтчбека компании Toyota под названием Glanza, спроектированного на архитектуре Suzuki Baleno. Автомобиль станет первой моделью в линейке альянса «Тойота-Сузуки» в Индии. Презентация новой Glanza состоится в июне текущего года.

Судя по снимкам, новинка получит дизайн схожий с соплатформенным Baleno, но при этом сохранит фирменную решетку радиатора, свойственную моделям «Тойоты», и получит соответствующие шильдики на кузова, однако все остальное в Glanza перекочует от Suzuki, включая дневные ходовые огни, бампера и даже колесные диски.

Продавать новую «Тойота Гланза» в Индии будут с безальтернативным 1,2-литровым бензиновым мотором DuelJet от того же Baleno, мощность которого составляет 83 лошадиные силы. Связку двигателю составит 5-ступенчатая МКПП или бесступенчатый вариатор.

Цена новой Toyota Glanza пока неизвестна, но ожидается, что она окажется выше, чем сейчас предлагается Baleno (от 546 тысяч 300 рупий или 506 тысяч рублей).

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