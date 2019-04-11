Новая Toyota RAV4 вышла на домашний рынок

Компания Toyota объявила о старте продаж на домашнем рынке (в Японии) нового поколения кроссовера RAV4. Напомним, что первыми рынками для новой генерации «РАВ4» были рынки США и Европы.

Как и ожидалось, для внутреннего рынка RAV4 получил совершенно иную моторную линейку.

На первых порах автомобиль оснащен 2-литровым двигателем Dynamic Force, сочетающимся с бесступенчатым вариатором Direct Shift-CVT. Мощность мотора составляет 169 лошадиных сил при 207 Нм крутящего момента. Полный привод доступен опционально.

Вторым доступным для «РАВ4» мотором в Японии станет бензин-электрическая силовая установка, состоящая из 2,5-литрового агрегата и электрического двигателя.

За стартовую комплектацию нового RAV4 на японском рынке просят от 2 миллионов 608 тысяч 200 иен, что эквивалентно сумме в 1 миллион 518 тысяч 450 рублей. «Топовую» версию продают за 3 миллиона 817 тысяч 800 иен или 2 миллионов 222 тысяч 190 рублей.