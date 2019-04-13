Новая Skoda Octavia Wagon – опубликован первый рендер

Дизайнеры американского издания «Motor1» опубликовали первый независимый рендер новой генерации европейского бестселлера Skoda Octavia. Презентация новинки состоится в текущем году.

Поскольку кузов универсал в линейке «Октавии» является не менее популярным, чем хэтчбек-версия, на изображении автомобиль был представлен именно в этом исполнении.

По мнению независимых дизайнеров, пятая генерация Octavia получит внешний облик в стиле хэтчбека Skoda Scala, а также лишится весьма спорного решения нынешнего поколения этой модели – раздельной головной оптики.

Автомобиль спроектируют на модернизированной платформе MQB, которая позволит увеличить свободное пространство внутри салона машины.

Другие подробности относительно новой генерации «Октавии» пока держатся в секрете.