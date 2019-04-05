Новая Lada Granta Cross выйдет в продажу этим летом

Компания «АвтоВАЗ» определилась с датой вывода на рынок кросс-версии своего обновленного универсала Lada Granta. Новинка получит приставку Cross и появится в продаже летом 2019 года.

Кросс-версия “Гранты” будет отличаться от обычного универсала наличием увеличенного дорожного просвета и пластиковых накладок на порогах и арках. В моторную линейку автомобиля войдут два двигателя – 1,6-литровый агрегат на 87 лошадиных сил и 106 лошадиных сил. Пару им составит как МКПП, так и роботизированная трансмиссия АМТ.

Предполагается, что Granta Cross окажется несколько дороже стандартного универсала Granta, стоимость которого сейчас начинается с отметки в 461 тысячу 900 рублей.

Напомним, что презентация Granta Cross состоялась в августе 2018 года на автомобильной выставке в Москве. Сейчас кросс-универсал «дозревает» в цехах «АвтоВАЗа».