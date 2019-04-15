Nissan представил новое поколение компактного седана Versa

Компания Nissan представила новое поколение компактного седана Versa. Полноценный дебют автомобиля состоится через пару дней на автомобильной выставке в Нью-Йорке. Продажи новинки на североамериканском авторынке стартуют этим летом.

Автомобиль получил дизайн в стиле новой Altima, представленной годом ранее. Кроме того, новая 4-дверка от «Ниссан» стала длиннее, шире и ниже своего предшественника.

В качестве платформы новинка задействовала архитектуру, на которой построен кроссовер Nissan Kicks, что означает следующее: спереди у новой Versa будут стойки «МакФерсон», а сзади – полузависимая подвеска. В подкапотное пространство должны установить 1,6-литровый атмосферный двигатель на 124 лошадиные силы, сочетающийся с 5-ступенчатой МКПП или беступенчатым вариатором.

Уже в базовый арсенал новинки войдут: система бесключевого доступа в салон, кнопка запуска двигателя, четыре электростеклоподъемника и набор систем помощи водителю. В качестве опций предложат мультимедийную систему, климат-контроль и адаптивный «круиз».