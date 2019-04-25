Nissan отзывает в России Terrano из-за проблем с тормозами

Компания Nissan сообщила об отзыве в России кроссоверов Terrano в количестве 771 экземпляра. Под сервисную кампанию попали автомобили, сошедшие с конвейера в период с июля 2017 по январь 2018 года, говорится на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Причина отзыва связана с производственным браком, допущенном со стороны поставщика, который мог неправильно установить диафрагму камеры вакуумного тормозного усилителя. Данная неисправность способна вызвать снижение эффективности торможения.

Уполномоченные представители «Ниссан» оповестят всех владельцев отозванных «Террано» о необходимости посещения ближайшего дилерского центра марки, где на их автомобилях будет проведена проверка усилителя тормозов, и, в случае необходимости, замена неисправной детали. Затраты на сервисную кампанию возьмет на себя автопроизводитель.