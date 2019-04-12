Немецкие журналисты назвали Lada Vesta SW Cross «достойным автомобилем»

Журналисты немецкого СМИ Autogazette протестировали российский универсал Lada Vesta SW Cross. В ходе испытаний автомобиля зарубежное издание назвало его «достойным».

В статье отмечается, что экстерьера машины выглядит очень современно, однако интерьер заметно уступает внешнему виду кузова. Тем не менее, внутреннее убранство выполнено из прочных и надежных материалов, что немаловажно.

Из других плюсов, которые немецкие журналисты смогли выделить в «Весте SW Кросс»: хорошая 5-ступенчатая трансмиссия, отличное рулевое управление, приличный объем багажного отделения (480 литров), а также неплохое оснащение уже в базовой версии (от 15 тысяч 990 евро), в которой идут: круиз-контроль, задние парктроники, электростеклоподъемники и система громкой связи Bluetooth.