Не все поддерживают ужесточение наказания для выпивших виновников аварий

Не так давно появилась информация о том, что размер максимального наказания для пьяного водителя, являющегося виновником аварии, может составить 15 лет лишения свободы.

Сообщается, что в этом случае речь идёт о тяжком преступлении, в результате которого погибло больше двух человек. Эту идею практически единогласно поддержали в Государственной Думе. Они полагают, что актуальные меры наказания всё равно не сдерживают большинство выпивших россиян от управления транспортным средством в таком состоянии. А вот в правительстве России, напротив, с такой позицией не согласны.

Дело в том, что подобный срок лишения свободы сопоставим с тем, который действует в отношении убийц согласно уголовному кодексу. При этом, до сих пор суды очень часто ограничиваются лишь условным наказанием для автомобилистов, утверждая, что действующие меры пресечения чрезвычайно репрессивные. Достаточно настороженно к этому предполагаемому нововведению относятся и правозащитники, указывая, что иногда водителей обвиняют в наркотическом опьянении из-за действия лекарственных препаратов в организме.