Названы спецификации молодежного кроссовера Haval F7 для РФ

Компания Haval готовит к выводу на российский авторынок свой новый кроссовер F7, который станет первым «Хавейлом», собранным на территории нашей страны. Автомобиль будет выпускаться на новом заводе китайской марки в Тульской области. Накануне данный кроссовер получил сертификат Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), позволяющий начать ее продажи в России.

Судя по документу, новый F7 получит четыре модификации. Моторов будет два – на 1,5 и 2-литра, выдающих 149,5 и 190 лошадиных сил соответственно. Оба двигателя предназначены для работы на топливе не ниже АИ-95. Связку им составит роботизированная трансмиссия DCT-7.

Передняя подвеска – независимая McPherson, задняя – двухрычажная независимая. Все тормоза будут дисковыми, а в качестве колесных дисков выступят «катки» R17 и R19.

Напомним, что кроссовер Haval F7 дебютировал прошлым летом на Московском автосалоне (ММАС-2018).