Названы самые продаваемые купе и кабриолеты в РФ

Российские аналитические агентства составили десятку наиболее популярных купе и кабриолетов в стране. Согласно данным издания «Автостат», за 2018 год в РФ было реализовано порядка 4 тысяч 400 новых автомобилей в кузовах «купе» и «кабриолет», что на 3,5% выше, чем было годом ранее.

Самой популярной моделью в данном сегменте за отчетный период оказался Mercedes-Benz E-Class – 1548 реализованных купе и кабриолетов (+35%).

На второй строчке расположился BMW 4-Series – 527 продаж, что на 27 процентов выше, чем было в 2017-м.

Далее идут Mercedes-Benz C-Class и S-Class – 487 и 376 реализованных машин. ТОП-5 замыкает Audi A5 – 329 продаж.

Вторая десятка этого рейтинга распределилась следующим образом:

6-е место: Porsche 911 – 204 проданных автомобиля;

7-е место: BMW 2-Series – 111 штук;

8-е место: Chevrolet Camaro – 102 единицы;

9-е место: Audi TT – 101 машина;

10-е место: Infiniti Q60 – 78 экземпляров.