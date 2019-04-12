Названы самые популярные подержанные универсалы в РФ

По итогам 2018 года на российском авторынке было реализовано порядка 518 тысяч 600 единиц подержанных универсалов, что на 2,9% выше, чем было годом ранее.

Самым популярным автомобилем в данном сегменте стала Lada Kalina первой генерации – с объемом перепродаж в 34 тысячи 500 единиц (+6,1%).

Вторая и третья позиции в этом ТОП-е оказались за классической вазовской «четверкой» (Lada 2104) и Lada 2111 (универсала на базе «десятки») – 33 тысячи 300 и 28 тысяч 300 машин соответственно.

Четвертое и пятое места достались Toyota Corolla и Lada Largus – 23 тысячи 700 и 23 тысячи 200 перепродаж соответственно.

Во второй пятерке лидерство захватил Ford Focus. За прошлый год объем перепродаж этой модели в кузове универсал составил 15 тысячи 100 сделок, пишет портал 110km.ru. За ней расположились: Ford Fusion – 14 тысяч 500 машин, Lada Priora/Lada 2171 – 14 тысяч единиц, Toyota Caldina – 12 тысяч 500 автомобилей и Volkswagen Passat – 12 тысяч 300 штук.