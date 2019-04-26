Названы самые популярные малолитражные автомобили в РФ

Эксперты назвали самые популярные подержанные малолитражные автомобили, представленные на российском авторынке. При формировании данного рейтинга учитывались объемы продаж автомобилей A-класса по итогам марта 2019 года.

Согласно информации, опубликованной порталом «Автостат-Инфо», суммарно в прошлом месяце в стране было перепродано 6 тысяч 582 единицы малолитражек, что на 3,8% ниже, чем было в прошлом году. Что касается первого квартала, то продажи в данном сегменте также продемонстрировали негативную динамику – 16 тысяч 667 машин (-6,5%).

Самой популярной моделью в сегменте А-Класса в марте стал Daewoo Matiz с показателем в 3 тысячи 100 единиц. (-2,6%). На втором месте расположилась «Ока» – 1 тысяча 600 автомобилей (-0,6%). ТОП-3 замыкает Kia Picanto – 564 машины.

В пятерку также вошли: Chevrolet Spark (364 единицы) и Peugeot 107 (132 автомобиля), пишет портал 110km.ru.

Вторая десятка этого рейтинга распределилась следующим образом: Smart ForTwo, Chery QQ6, Ravon R2, Suzuki Wagon R+ и Chery QQ.