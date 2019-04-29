Названы самые популярные китайские автомобили в РФ на «вторичке»

Продажи китайских автомобилей на российском авторынке демонстрируют небольшой рост. Аналитики портала «Автостат-Инфо» опубликовали список самых продаваемых в нашей стране китайских машин за первый квартал 2019 года, где первое место оказалось за кроссовером Chery Tiggo. Объем реализации «Тигго» за отчетный период составил 1 тысячу 739 единиц, что на 6,6% выше, чем было годом ранее.

На втором месте расположился Great Wall Hover с 1 тысяче 645 проданными машинами и ростом в 5,6% по сравнению с 1 кварталом 2018-го.

Третья и четвертая позиции достались двум моделям марки Lifan – седану Solano и кроссоверу X60 (1 тысяча 483 и 1 тысяча 365 единиц соответственно). В ТОП-5 также вошел Chery Amulet с обхемом продаж в 863 автомобиля.

Вторая десятка этого рейтинга распределилась следующим образом: Geely MK (745 единиц), Great Wall H5 (683 автомобиля), Geely MK Cross (628 машин), Chery Bonus (622 штуки) и Lifan Smily (562 авто).