Названы самые популярные б/у кроссоверы в РФ

Автомобильные аналитики из издания «Автостат» опубликовали пятерку самых популярных подержанных кроссоверов и внедорожников на российском авторынке за период с января по февраль 2019 года. Согласно информации, собранной агентством, за отчетный период на вторичном рынке страны было перепродано 155 тысяч 535 автомобилей сегмента SUV, что на 0,5% выше, чем было годом ранее.

Самым популярным SUV на «вторичке» с января по февраль 2019 года остается внедорожник Lada 4×4 с 12 тысячами 489 реализованными машинами (+1%).

На второй строчке расположилась Chevrolet Niva с показателем в 10 тысяч 927 перепродаж (+10,8%).

ТОП-3 замкнула Toyota RAV-4 (5 тысяч 97 сделок; -4,4%), а четвертым и пятым стали Toyota Land Cruiser (4 тысячи 808 единиц) и Nissan Qashqai (4 тысячи 635 машин).