Названы самые популярные автомобильные цвета в РФ

Автомобильные эксперты назвали самые популярные цвета автомобилей в разных регионах России. Согласно результатам исследования портала «Авто.ру», самыми распространенными в нашей стране цветами машин являются: черный, белый и серый.

Наибольшее количество автомобилистов, которые предпочитают эти три цвета, проживают в Чукотском автономном округе (81,2%), Чечне (80,8%), Приморском крае (80,6%).

Черные автомобили наиболее распространены в Ингушетии (29,7%), Чечне (28,3%) и Москве (28,2%), а белые – в Приморье (32,54%) и Еврейской автономной области (32,04%).

При этом «цветные» автомобили чаще всего покупают в центральных регионах России. Так, например, почти 40 процентов автопарка Твери – автомобили не черно-белого цвета. К таковым регионам также можно отнести: Санкт-Петербург, Москву и Подмосковье.

Самым популярным цветным оттенком в России является синий, который наиболее распространен в Калининградской, Новосибирской и Псковской областях.