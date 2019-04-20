Названы самые популярные автомобили в РФ

Российские аналитические агентства составили рейтинг самых популярных новых легковых автомобилей на российском авторынке в первом квартале текущего года. Согласно информации, опубликованной «Автостатом», лидером по данному показателю остается Lada Granta. Объем реализации этой модели за 1 квартал 2019 года составил 28 тысяч 600 единиц, что на 39% выше, чем было за первые три месяца предыдущего года.

На второй позиции расположилась Lada Vesta – 27 тысяч 800 проданных машин (+15%). В марте «Весте» удалось установить месячный рекорд продаж с показателем в 12 тысяч 850 единиц.

ТОП-3 замкнула Kia Rio – 22 тысячи 300 продаж, ставшая самой популярной иномаркой в России за первый квартал. Четвертым и пятым стали две модели Hyundai – кроссовер Creta и седан Solaris.

Во десятку также вошли: Volkswagen Polo, Lada Largus, Renault Duster, Toyota Camry и Skoda Rapid.