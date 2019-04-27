Названы самые надежные китайские автомобили

Несмотря на скептическое отношение российских автомобилистов к продукции китайского автопрома, в линейках китайских марок существуют весьма неплохие с точки зрения надежности автомобили. Автомобильные эксперты составили пятерку самых надежных китайских авто, возраст которых составляет от 2 до 4 лет.

На первой строчке в данном ТОП-е расположился седан FAW Oley, имеющий неплохие показатели безопасности и беcпроблемности. Второе место занял хэтчбек Chery Kimo, выделяющийся хорошей сборкой и крепкой подвеской с высоким клиренсом. Тройку лидеров замкнула 4-дверка Geely Emgrand 7, которую автопроизводитель позиционирует как бизнес-седан.

Четвертым и пятым стали два кроссовера от компании Chery – Tiggo 3 и Tiggo 5. Несмотря на отсутствие полного привода обе эти модели не создают серьезных проблем их владельцам, а в рейтинге безопасности EuroNCAP находятся в высшем дивизионе с оценкой в 5 звезд.