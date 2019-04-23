Названы самые надежные 2-литровые двигатели 7-8-летних кроссоверов

Надежность силовой установки, а также ее ресурс и ремонтопригодность являются основными критериями среди покупателей при выборе любого автомобиля. Не менее важны эти показатели и при покупке подержанного кроссовера, пробег которого превышает 150 тысяч километров, а возраст превышает 7 лет.

Эксперты портала NJcar составили пятерку самых беспроблемных 2-литровых бензиновых двигателей, которые устанавливаются на кроссоверы для российского авторынка.

ТОП-5 открывает двигатель MR20 кроссовера Nissan Qashqai и Nissan X-Trail. Этот агрегат выделяется своей надежностью и ремонтопригодностью, а также способностью преодолевать более 300-350 тысяч километров пробега без капремонта. Расходовать масло этот двигатель, как правило, начинает не раньше 150 тысяч км пробега.

Четвертая позиция досталась мотору Suzuki J20A, который устанавливался на внедорожник Grand Vitara. Небольшой расход масла этим двигателем начинается на пробегах свыше 150 тысяч километров, однако сам мотор весьма неплохой и способен пробегать без серьезных неисправностей более 350 тысяч километров.

Третье место оказалось за 2-литровым двигателем 1-AZ Toyota RAV4, который без больших неприятностей проезжает до 400 тысяч километров.

Вторую строчку занял мотор 4B11, устанавливавшийся на Mitsubishi Outlander. Без капремонта этот агрегат способен проездить более 450 тысяч километров.

Наконец, первая позиция в данном рейтинге досталась двигателю R20 от Honda CR-V. Этот мотор при должном обслуживании прослужит без капитального ремонта более 500 тысяч километров.