Названа новая причина, по которой покупают автомобили Lada

Телевизионный канал VAZ-TV выпустил новую телепередачу, в которой была озвучена новая причина, по которой автомобили Lada пользуются такой большой популярностью в России.

По мнению авторов программы, дело совсем не в низкой стоимости и экономичности обслуживания таких машин, а в их красивом дизайне.

Ведущие телепередачи канала VAZ-TV привели собственную статистику, согласно которой с 2016 года большинство россиян стало выбирать автомобили Lada, основываясь на стремлении приобрести красивую машину, а доля таких клиентов за два года выросла более, чем в два раза.

Спорить с авторами передачи мы не будем, поскольку дизайн новых моделей Lada действительно изменился в лучшую сторону, но отметим, что красота требует денег. Большинство кузовных деталей последних моделей «Лада» имеют Х-образные выштамповки, которые, в случае повреждения, не всегда поддаются ремонту. Даже после средних по силе удара ДТП рихтовщики попросту оказываются за них браться, советуя заказывать новую деталь под замену.