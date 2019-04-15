Названа дата премьеры Corvette

Сегодня стало известно, когда именно состоится презентация многострадальческого автомобиля Corvette. Как оказалось, дебют назначен на 18 июля.

За последние годы компания GM выпустила немало концептуальных моделей, пытаясь повторить успех Corvette пятидесятых годов. Однако, ни одна модель так и не стала серийной. И совершенным сюрпризом для многих стал тот факт, что фирма решилась на выпуск этого дорого со всех сторон автомобиля именно сейчас. Ведь на данный момент дела у компании идут далеко не так хорошо, как раньше. Она полностью сворачивает производство своих легковушек в Штатах, а также закрывает свои заводы, что говорит о наличии кризиса в структуре.

Если верить слухам, то проект по созданию данного автомобиля неоднократно находился на волоске. И вялотекущий процесс разработки, растянувшийся на десятилетие, мог и вовсе не привести ни к какому результату. Кроме того, некоторые инсайдеры говорили о том, что фактический выпуск этого респектабельного автомобиля задержался из-за обнаруженных проблем с электроникой, а также отсутствия должной прочности у кузова.



По предварительным данным новинка должна получить несколько аэродинамических элементов, а также мощную гибридную силовую установку с общей отдачей в тысячу лошадиных сил. Базовая же модификация будет иметь мотор на 6.2 литра с мощностью в 466 лошадиных сил.

Отметим, что Corvette до сих пор официально представлен и в России. Хотя в прошлом году было реализовано менее десяти единиц таких машин. Однако, велика вероятность того, что обновлённая версия всё-таки доберётся и до россиян.