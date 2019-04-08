Назван идеальный автомобиль для весенних дорог в РФ

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в интервью «Автостату» назвал идеальный автомобиль для российских весенних дорог.

По словам специалиста, наиболее под дорожные условия нашей страны в данное время года подходит кроссовер.

«Опросы показывают, что идеальная машина для российских дорог – это кроссовер. Грязь и слякоть ему не помеха из-за высокого клиренса. На таком транспортном средстве можно комфортно перемещаться по российским дорогам весной. Какой кроссовер покупать, каждый должен решить для себя сам», – заявил господин Моржаретто.

Таким образом, автомобильный эксперт подтвердил, что растущий тренд на машины сегмента SUV в России является вполне логичным и объяснимым.