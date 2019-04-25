Наказание для сбежавших с места аварии стало жёстче

Чиновники Российской Федерации уже очень давно обсуждали ужесточение наказания для виновников ДТП, которые скрылись с места преступления. Однако, вчера наконец-то лидер страны подписал соответствующий документ.

Неоднократно применялась практика покидания места ДТП. Особенно, если водитель находился в нетрезвом состоянии. В результате он сам обращался в правоохранительные органы, но уже спустя несколько дней. Всё списывалось на состояние аффекта. Но по факту уже невозможно было доказать, в каком именно состоянии водитель находился во время совершения преступления.

Теперь же такое поведение не спасёт от жёсткого наказания. И несмотря на то, что суд всё-таки не разрешил заочно приравнивать сбежавших с места аварий водителей к нетрезвым автомобилистам, с помощью принятых поправок наказание для первых станет более суровым.

Так, сбежавшие виновники ДТП могут сесть в тюрьму на срок до 4 лет либо же выполнять принудительные работы сроком до 3 лет. Если же в результате ДТП погибнет один человек, то срок лишения свободы увеличится вплоть до 7 лет. Если в аварии погибло больше количество людей, то срок заключения будет варьироваться в рамках от 4 до 9 дет. При этом, власти сообщают, что нынешнее ужесточение наказания будет отнюдь не последним. Ведь многие чиновники до сих пор выступают за то, чтобы судить пьяных водителей, как убийц. В таком случае срок лишения свободы может доходит до 15 лет.