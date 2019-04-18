На скоростных трассах хотят сузить левую полосу

Специалисты профильного исследовательского института не так давно сообщили о том, что разработали способ расширить магистрали. Так, согласно выкладкам инженеров, достаточно просто сузить левую полосу движения, которая в настоящий момент имеет необоснованно большую ширину.

После неоднократно проведённых исследований оказалось, что левую полосу можно сузить как минимум на 25 сантиметров. При этом, подобные действия не нанесут никакого ущерба для безопасности.

Так, актуальная ширина левой полосы составляет 375 сантиметров, тогда как в случае принятия новых правок показатель может сократить до 350 сантиметров. Автомобилисты же не должны испытывать при этом никаких неудобств. При этом, подобное решение позволит значительно сэкономить средства при строительстве новых дорог. Также это благотворно скажется на процессе расширения уже существующих и сданных в эксплуатацию магистралей.

Независимые же эксперты полагают, что далеко не на всех трассах сокращение ширины левой полосы пройдёт без проблем. И это может спровоцировать большее число ДТП.