На российский рынок могут привезти внедорожник Isuzu MU-X

Японская автомобильная марка Isuzu рассматривает возможность запуска в продажу в России своего нового рамного внедорожника MU-X. Окончательное решение по этому вопросу будет принято только в конце этого года. Если планам российского офиса «Исузу» будет дан «зеленый свет», то в четвертом квартале 2019-го начнутся мероприятия по сертификации этой модели для российского рынка.

Напомним, что внедорожник Isuzu MU-X внешне представляет собой перелицованную версию Chevrolet Trailblazer, а с точки зрения технического оснащения является аналогом пикапа Chevrolet Colorado. Автомобиль построен на лонжеронной раме с неразрезным задним мостом и жестко подключаемым полным приводом.

В моторную линейку MU-X входит 1,9-литровый 150-сильный, а также 3-литровый 177-сильный дизельный агрегаты, сочетающиеся с 5-ступенчатой МКПП или 6-диапазонным «автоматом».

Если новый MU-X выйдет на российский авторынок, то сможет конкурировать с Toyota Fortuner и Mitsubishi Pajero.