Молодёжный паркетник Toyota C-HR стал электромобилем

Компания Toyota в Шанхае заявила о том, что в скором времени начнёт выпускать на территории Поднебесной свои электрокары, первым из которых станет «озеленённая» версия паркетника C-HR.

В целом, на мотор-шоу многие производители привезли именно розеточные машины. Однако, данная модель заслуживает отельного внимания. Сообщается, что массовое производство этих машин в Китае начнётся уже в будущем году.

Для экспертов же остаётся загадкой, почему именно для китайского рынка была выбрана данная модель паркетника, которая пользуется сравнительно небольшим спросом среди местных автомобилистов. Так, в прошлом году кроссовер разошёлся тиражом не более 23 тысяч экземпляров, тогда как Corolla превзошла этот результат и была продана в количестве более 437 тысяч машин.



Пока что технические характеристики держатся в тайне. Данная модель с ДВС представлена и в России, но ожидать появления у нас электрокара не стоит. Вероятнее всего в ближайшие годы он вообще не выйдет за территорию Китая.