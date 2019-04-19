Mitsubishi Xpander получит спортверсию

Японская Mitsubishi представит 25 апреля на международной автовыставке в Дакарте (IIMS) специальную модификацию своего минивэна Xpander. Речь идет о так называемой «спорт-версии» этой модели, которая должна позволить продлить интерес к автомобилю после выхода на индонезийский рынок новой Toyota Avanza, отобравших покупателей у Xpander.

Новая модификация Xpander будет отличаться от стандартной версии более спортивным дизайном. При этом техническая сторона автомобиля останется без изменений.

Кроссвэн оснастят декоративными наклейками на дверях и боковых зеркалах, тонированной оптикой и оригинальными легкосплавными колесами. В интерьере автомобиля появится фотхромное зеркало заднего вида, кожаные сиденья с контрастной прострочкой и красные вставки.

Как пишет издание 110km.ru, за период с августа 2017 по март 2019 года на рынке Индонезии было реализовано порядка 100 тысяч экземпляров модели Xpander. В августе прошлого года руководитель отечественного подразделения «Митсубиши» Осаму Иваба заявил, что не исключает появления этой модели в России.