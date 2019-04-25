Mitsubishi выпустила последнюю спецверсию Pajero

Японский бренд сообщил о том, что решил закончить историю легендарной модели Mitsubishi. Для Pajero была выпущена лимитированная версия, которая станет последний. Она получила соответствующее название Final Edition.

Побаловать себя таким автомобилем смогут далеко не все, так как тираж будет ограничен всего семью сотнями экземпляров. После этого модель навсегда покинет рынок Японии. Прекратить производить машины планируется уже этим летом.

Что же касается новой версии, то её изюминкой является наличие специальной таблички с указанием порядкового номера внедорожника. В комплект будут входить восхитительные часы с логотипом торговой марки. Само авто получит люк с электроприводом, рейлинги на крыше и оригинальные накладки на порогах с подсветкой.

Под капотом прощальной модификации будет установлен мотор на 3.2 литра с отдачей в 190 лошадиных сил. Он будет сочетаться с коробкой передач на 5 ступеней автоматического типа. Доступен полный привод.

Напомним, что в РФ актуальный внедорожник продаётся по цене в 2 миллиона 969 тысяч рублей.