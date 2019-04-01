Mitsubishi возродит Lancer, спроектировав его на базе «Лада Веста»

Из стана компании Mitsubishi приходят весьма неожиданные слухи. Согласно инсайдерской информации, японцы всерьез заинтересовались идеей выпуска массовой компактной легковушки, которой в модельной линейке марки с уходом глобальной версии Lancer, не имеется.

Еще более фантастическими является план выпуска новой машины, близкой по размеру к “Лансеру”, на базе российского седана Лада Веста, однако о нем пишет портал Drom со ссылкой на собственные источники.

Анонимный источник издания сообщил, что Mitsubishi уже приобрела лицензию на Vesta. Автомобиль будет выпускаться под маркой японского бренда и получит другое название, а его сборка будет осуществляться на мощностях «Митсу» в Японии (префектура Окаяма).

P.S. Верить или нет этим слухам, решать только вам. Но, со своей стороны, напомним, что сегодня 1 апреля («День смеха»), поэтому относиться к большинству новостей стоит скептически.