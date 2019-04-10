Mitsubishi покажет кроссовер e-Yi

Японский бренд сообщил о том, что в рамках Шанхайского автосалона он представит концептуальную модель своего электрокара.

Похоже, фирма решила заинтриговать всех, так как предполагаемое название будущего кроссовера – Mitsubishi e-Yi. Таким образом бренд пытается выделиться среди массы концептов, которые носят в своём названии приставку «е». Однако, на самом деле в основу этого паркетника ляжет всем знакомый прототип Engelberg Tourer, который был показан всего несколько недель назад в Женеве.

Судя по тизерам, автомобиль получит весьма агрессивную внешность и квадратные формы. В основе электрокара будет работать гибридная силовая установка, которая используется в Outlander PHEV. Естественно, она была несколько видоизменена с учётом использования другой архитектуры, однако все технические характеристики должны остаться прежними.