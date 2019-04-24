Mitsubishi Eclipse Cross лишился в России версии с МКПП

Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross перестали продавать на российском авторынке в версии с механической трансмиссией. Отныне базовым стал автомобиль с 1,5-литровым двигателем, сочетающимся с бесступенчатым вариатором и системой полного привода. За него просят от 1 миллиона 910 тысяч рублей.

Напомним, что до недавнего времени кроссовер Eclipse Cross можно было приобрести в России в сравнительно недорогой модификации с МКПП и передним приводом. За такой автомобиль дилеры просили от 1 миллиона 490 тысяч рублей. Теперь же самая бюджетная версия этой модели стоит на 450 тысяч рублей дороже.

Как сообщает издание 110km.ru, продажи кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross стартовали на российском авторынке в апреле прошлого года. Автомобили для нашей страны собирают на заводе «Митсубиши» в японском Оказаки. За неполный 2018 год объем продаж Eclipse Cross в РФ составит 2 тысячи 962 экземпляра.