Mercedes готовит премьеру нового C-Class

Немецкий автомобильный производитель в настоящий момент проводит испытания своего нового автомобиля, который войдёт в C-Class. Пока что тесты связаны с особенностями управляемости транспортного средства.

Естественно, автомобиль был покрыт маскирующим камуфляжем, поэтому полностью судить о его экстерьере пока невозможно. Однако, по общим линиям становится понятно, что новое поколение С-класса не будет принципиально отличаться от актуального поколения.

Светодиодная оптика стал более узкой, при этом радиаторная решётка также располагается немного ниже. Отметим, что уже известно, авто автомобиль будет разработан на платформе MRA. Вероятнее всего в продажу поступит и полноприводная модификация, которая будет сочетаться с гибридной силовой установкой. Однако, её характеристики пока держатся в тайне.

Инсайдеры же сообщают, что главные изменения в автомобиле произойдут в салоне. Там появятся обновлённая приборная доска и современная система мультимедиа с широкоформатным экраном.