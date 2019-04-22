Lynk & Co получил 238-сильный мотор Volvo

Стали известны подробности нового автомобиля молодого китайского производителя. И он уже до конца текущего года поступит в продажу.

Lynk & Co был создан всего 3 года назад. В настоящий момент фирма выпускает два кроссовера и один седан, ориентированный на рынок Китая. В скором времени серию пополнит ещё один купеобразный паркетник, который уже был зарегистрирован в местной базе данных.

Так, новинка получит индекс 05, а в её основу положена платформа СМА. Передняя часть авто чрезвычайно похожа на решения, используемые для прошлых моделей. А вот задняя часть, а именно светотехника, выполнены с добавлением свежих идей. Изюминкой кроссовера станет возможность сделать его оригинальнее за счёт цветных вставок на бамперах, радиаторной решётке и колёсных дисках. В продаже будет доступно несколько колористических решений.

Под капотом автомобиля будет располагаться полуторалитровый мотор с мощностью в 180 лошадиных сил, а также двухлитровый агрегат на 238 лошадей. В топовой версии автомобиль получит 238-сильный мотор Volvo с объёмом в 2 литра. Со временем в продажу поступят и гибридные модификации.

Отметим, что в будущем году молодая компания выйдет и на рынок Старого Света. Но точные появления в РФ пока не называются.