Lexus подтвердил выпуск минивэна

Всего через неделю состоится официальная презентация MPV от премиального бренда. Мероприятие будет проходить в рамках мотор-шоу в Шанхае.

Несколько дней назад в сети был опубликован тизер новой модели Lexus. Тогда сам производитель воздержался от пояснений и комментариев. Однако, местные средства массовой информации были уверены, что премьера новинки будет проходить на шанхайском автосалоне. И, как оказалось, это правда. Сегодня марка действительно подтвердила эту информацию. Помимо этого, в сети был опубликован новый тизер машины.

Напомним, что ещё около 5 лет назад дочерний бренд обращался к Toyota с просьбой о расширении премиальной серии авто минивэном. Дело в том, что на азиатском рынке такие решения чрезвычайно популярны. Однако, окончательный вердикт по этому поводу был принят только сейчас.

Передняя часть респектабельного автомобиля была выполнена в фирменном стиле. Присутствует агрессивная решётка радиатора, а также современная светотехника. Ходят слухи, что новинка будет оснащаться бензиновым мотором на 3.5 литра с отдачей в 301 лошадиную силу, а также мотором на 2.5 литра с мощностью в 152 лошадиные силы. Кроме того, возможно моторная гамма будет расширена сразу двумя электродвигателями. Однако, более подробную информацию можно будет узнать лишь на презентации.