Легендарному ВАЗ-2101 «копейка» исполнилось 49 лет

Сегодня, 19 апреля, легендарной советской классике «ВАЗ-2101», именуемой в народе «копейкой», исполнилось 49 лет. В этот день в 1970 году с главного конвейера Тольятти начали сходить серийные «копейки», разработанные на базе Fiat-124.

Сборка автомобиля осуществлялась с 1970 по 1984 годы. За этот период было выпущено более 2 миллионов 500 тысяч «копеек», завоевавших всенародную любовь, и давших жизнь всей будущей линейке «ВАЗа».

ВАЗ-2101 по праву можно назвать маленьким шедевром Волжского автомобильного завода, поскольку ни до, ни после этой модели отечественным сборщикам так и не удалось создать настолько долговечную модель. Встретить первую модель «Жигулей» и сегодня можно на улицах городов, причем не только российских.