Land Rover представил в России новый Range Rover Evoque

Британская марка Land Rover представила в России свой новый кроссовер – Range Rove Evoque, который поступит в продажу в июне этого года. Стоимость автомобиля стартует с отметки в 2 миллиона 929 тысяч рублей. За «топовую» комплектацию будут просить 4 миллиона 318 тысяч рублей.

В моторную линейку нового «Эвок» для России войдут как бензиновые, так и дизельные агрегаты семейства Ingenium, выдающие от 150 до 300 лошадиных сил мощности.

Уже в «базе» британский кроссовер 2019 модельного года получит специальный пакет, адаптированный для суровых погодных условий нашей страны, с предпусковым подогревателем двигателя, подогревом сидений, лобового стекла и зеркал заднего вида.

В стартовую комплектацию нового Evoque также войдет мультимедийная система Touch Pro с 10-дюймовым сенсорным дисплеем, передние и задние парктроники, камера заднего вида, светодиодная головная оптика и многое другое.