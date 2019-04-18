Land Rover подготовил для РФ спецверсию Discovery Landmark

Компания Land Rover подготовила для российского авторынка спецверсию внедорожника Discovery, разработанную в честь 30-летия этой легендарной модели. Автомобиль получил приставку к названию Landmark. В качестве базы для него выступила комплектация SE совместно с пакетом Dynamic Pack. Спецверсия «Дискавери» выйдет в продажу в июле 2019 года.

Кроссовер получил фиксированную панорамную крышу, передние «противотуманки», задние фонари со светодиодной окантовкой и электропривод багажной двери. Шильдик с названием спецсерии (Landmark) расположен на двери багажника, а интерьер можно выбрать в трех цветовых оформлениях.

В России новый Land Rover Discovery Landmark будет комплектоваться 3-литровым дизельным агрегатом, выдающим 249 лошадиных сил мощности.