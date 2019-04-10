Lada Vesta лишилась штатной сигнализации?

Компания «АвтоВАЗ» лишила свой бестселлер Lada Vesta штатной сигнализации. Согласно информации, опубликованной на сайте «Лада.Онлайн», в конце марта 2019 года «вазовцы» пересмотрели список версий «Весты», а из опционального списка исчезла «Охранная сигнализация», ранее устанавливавшаяся во все комплектации.
Напомним, что все автомобили Lada Vesta оснащаются двумя ключами:
- Ключ с пультом дистанционного управления (ПДУ) со складной бородкой, совмещающий функции управления замками всех дверей и крышки багажника, выключателя зажигания и ключа иммобилайзера.
- Ключ без кнопок дистанционного управления. Его возможности ограничены функциями включения и выключения зажигания, а также управления замком водительской двери.
Журналисты обратились к «АвтоВАЗу» с просьбой прокомментировать исчезновение охранной сигнализации из списка опций всех комплектаций Lada Vesta, на что ими был получен следующий ответ:
«Функция «Охранная сигнализация» была выведена из состава из всех автомобилей семейства Vesta. Центральный замок с ПДУ и охранная сигнализация это разные вещи. Центральный замок с Пультом Дистанционного управления без изменений», – ответили на запрос «Лада.Онлайн» представители «АвтоВАЗа».