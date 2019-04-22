Lada Siluet c АКПП и полным приводом, так и не вышедшая в продажу

В истории отечественного автогиганта «АвтоВАЗа» было немало интересных разработок, которым оказалось не суждено встать на конвейер. Одним из таких автомобилей стал концепт-кар под названием Lada Siluet, вызвавший большую шумиху после дебюта на автомобильной выставке в Москве (ММАС-2004). Макет дал жизнь многострадальному «Проекту C».

Автомобиль отличался от других автомобилей «Лада» тех лет привлекательным дизайном, а также новой платформой с независимой задней подвеской и полным приводом. В моторную линейку Siluet должны были войти бензиновые двигатели с рабочим объемом в 1,6, 1,8- и 2-литра, а также «дизель».

В перспективе амбициозная новинка «АвтоВАЗа» должна была получить автоматическую коробку передач, а ее, к слову, до сих пор нет у современной Vesta (у «Весты» роботизированная трансмиссия АМТ).

Но главными фишками новой Lada Siluet было даже не продвинутое техническое оснащение, а уровень безопасности. В тестах EuroNCAP «Силуэт» сумел набрать 13 баллов из 16 возможных, что можно было считать настоящим прорывом в данной области для отечественного автопрома.

Как это обычно и бывает, чуда не случилось. В 2014 году «АвтоВАЗ» отказался от идеи выпуска большого седана, поскольку новому руководству альянса Renault-АвтоВАЗ эта новинка показалась бесперспективной.